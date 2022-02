https://it.sputniknews.com/20220204/ucciso-in-belgio-luca-pisciotto-noto-su-tiktok-come-itvai-accoltellato-mentre-difendeva-sua-madre-14911658.html

Ucciso in Belgio Luca Pisciotto, noto su TikTok come Itvai: accoltellato mentre difendeva sua madre

Luca Pisciotto, conosciuto come Itvai su TikTok, lo conoscevano bene e in particolare i suoi 1,5 milioni di follower. 22 anni e originario di Agrigento, Itvai... 04.02.2022, Sputnik Italia

Proprio da quest’ultimo, Pietro Randazzo, è stato ucciso Pisciott, mentre cercava di difendere sua madre dal mostro che avevano in casa.Dopo la fuga, Randazzo si è consegnato alla polizia belga, ma Luca Itvai è morto a Liegi.Luca Itvai amava la danza e la musica, e da qualche anno viveva con la madre nel quartiere di Jupille.Secondo Il Fatto Quotidiano, Randazzo, ex-compagno della madre di Luca, di 35 anni d'età, era già noto alle autorità di polizia per i suoi comportamenti violenti.Randazzo stava provando a strangolare la madre di Luca, di 44 anni, quando questi è intervenuto in sua difesa e così si è ritrovato colpito da varie coltellate, mentre la madre è rimasta ferita al termine dell’omicidio efferato del figlio.Randazzo si è presentato spontaneamente alle forze di polizia, ed è stato condotto in carcere.L’ultimo video di Luca Itvai risale a poche ore prima del suo assassinio, si trattava di un point of view (POV), ironico e spensierato. Una spensieratezza che gli è stata tolta per sempre.

