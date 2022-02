https://it.sputniknews.com/20220204/telefonata-tra-di-maio-e-segretario-generale-nato-ribadita-necessita-di-dialogo-con-russia-14917854.html

Telefonata tra Di Maio e segretario generale Nato: ribadita necessità di dialogo con Russia

Al centro dei colloqui il ruolo e il contributo dell'Italia nell'Alleanza Atlantica e le tensioni sull'Ucraina, fa sapere la Farnesina. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T22:00+0100

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ritiene necessario che la Nato mantenga la fermezza dei principi dell'alleanza pur proseguendo il dialogo con Mosca per evitare passi che potrebbero contribuire ad una spirale di tensioni, ha affermato il titolare della Farnesina in colloqui telefonici con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, i temi discussi sono stati il contributo italiano all'Alleanza Atlantica e gli ultimi sviluppi in relazione alle tensioni ai confini fra Ucraina e Russia.In precedenza Di Maio aveva avuto colloqui telefonici con il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian, in cui era stata espressa l'importanza del dialogo con la Russia per risolvere le tensioni sull'Ucraina.Tensioni su Ucraina tra Mosca e OccidenteLa situazione in Ucraina è peggiorata negli ultimi mesi, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di concentrare truppe vicino al confine e di aver presumibilmente preparato un'invasione. La Russia ha ripetutamente rigettato le accuse, dicendo che non prevede di attaccare nessun Paese, compresa l'Ucraina, ma si riserva il diritto di spostare le proprie truppe all'interno del suo territorio sovrano. La Russia ha anche avvertito che i piani della Nato di espandersi ulteriormente verso est, inclusa l'Ucraina, rappresentano una minaccia per la sua sicurezza nazionale.

