Stoltenberg nominato direttore della Banca Centrale di Norvegia

Il governo norvegese ha deciso di nominare l'attuale segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla guida della Banca Centrale nazionale, dopo che... 04.02.2022, Sputnik Italia

Il ministero delle Finanze del Paese scandinavo ha ritenuto che Stoltenberg fosse il candidato più idoneo per questa posizione.Stoltenberg assumerà la guida della Banca Centrale non appena rassegnerà le dimissioni da segretario generale dell'Alleanza Atlantica.Intanto, nella Nato, per il dopo-Stoltenberg, si fanno i nomi dell'ex-premier britannica Theresa May, il presidente della Romania Klaus Iohannis, la premier estone Kaja Kallas o l'ex -capo della diplomazia dell'Unione Europea Federica Mogherini.

norvegia, jens stoltenberg, nato, banca centrale