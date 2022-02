https://it.sputniknews.com/20220204/sondaggio-politico-pd-e-fdi-in-testa-la-lega-perde-un-punto-percentuale-14910142.html

Sondaggio politico: PD e FdI in testa, la Lega perde un punto percentuale

Secondo un recentissimo rapporto ad opera di Supermedia YouTrend/Agi sulle intenzioni di voto degli italiani, espresse tra il 20 gennaio ed il 2 febbraio, e basato sui risultati di alcuni dei maggiori Istituti di sondaggi in Italia, vale a dire EMG, Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè, il dato che balza subito all’occhio è il passo indietro della Lega, che in sole due settimane perde un punto percentuale.Conseguenza questa che, secondo gli analisti, è da imputarsi principalmente alle mosse del suo leader Matteo Salvini nel lungo dibattito sull’elezione del Presidente della Repubblica.Questi i numeri: Partito Democratico al 21,0%, con una perdita sul periodo dello 0,1%, seguito a stretto giro di posta da Fratelli d’Italia con il 19,8%, che invece guadagna uno 0,1% in più.Le Lega, come detto, perde un punto percentuale e passa dal 18,6% al 17,6%, mantenendo comunque saldamente nel favore degli italiani la terza posizione tra i partiti politici.Recupera qualche decimale il Movimento 5 Stelle, al 14,5% (+ 0,3%), in leggero calo invece Forza Italia, al 8,0% (-0,3%).Tutti gli altri partiti si attestano sotto la linea del 5% delle preferenze.

