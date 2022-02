https://it.sputniknews.com/20220204/sicilia-famiglia-no-vax-stroncata-dal-covid-14912510.html

Sicilia, famiglia no-vax stroncata dal Covid

In Sicilia il Covid ha stroncato un'intera famiglia no-vax, il virus non ha risparmiato nessuno: padre, madre e tre figli, tutti morti a causa dalla malattia. 04.02.2022, Sputnik Italia

In Sicilia, nel paesino di Pietraperzia, in provincia di Enna, tutti e cinque i componenti di un nucleo famigliare sono morti nel giro di poco più di un mese, e tutti sono risultati essere positivi al Covid.La famiglia di no-vax che aveva deciso di non vaccinarsi era composta dal padre di 80 anni, morto a fine dicembre, la madre di 78 anni, un figlio di 50 e due sorelle rispettivamente di 55 e 52 anni.Il padre è stato la prima vittima, morto in casa appena dopo l'arrivo dei soccorsi del 118, gli altri membri della famiglia invece sono deceduti presso l’ospedale Umberto I di Enna, dove erano giunti in gravi condizioni verso fine dicembre, subito dopo la morte del capofamiglia.L’ultima componente della famiglia a spegnersi è stata, ieri, la donna 52enne.

