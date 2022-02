https://it.sputniknews.com/20220204/secondo-londra-usa-hanno-prove-scioccanti-su-false-flag-della-russia-per-invadere-lucraina-14909432.html

Londra: gli USA hanno "prove scioccanti" su false flag della Russia per invadere l'Ucraina

Ieri, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che gli Stati Uniti sono in possesso di prove, in base a cui Mosca "probabilmente vuole creare un...

La ministra degli Esteri del Regno Unito, Liz Truss, ha descritto le affermazioni generiche del Pentagono sui presunti preparativi della Russia per pubblicare un video falso come pretesto per un'invasione dell'Ucraina come "prove scioccanti".Ieri, il portavoce del Pentagono John Kirby ha affermato che la Russia starebbe pianificando di utilizzare un video fabbricato su un attacco militare ucraino nel Donbass come pretesto per un'incursione militare. Il Pentagono crede che la Russia produrrà un video di propaganda grafica, che conterrebbe cadaveri e attori raffiguranti persone in lutto, luoghi distrutti e armamenti. Non è stata fornita alcuna spiegazione sul motivo per cui sarebbe necessario, dato che secondo i media statali statunitensi oltre 3mila civili sono già stati uccisi nel conflitto in corso nell'Ucraina orientale, iniziato nel 2014.Il rappresentante permanente della Russia presso la UE, Vladimir Chizhov, ha respinto le accuse, sottolineando che la Russia non fa "mai" cose del genere.Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, quando è stato sollecitato dai giornalisti durante la conferenza stampa a fornire prove specifiche a sostegno delle affermazioni dell'amministrazione statunitense, ha dichiarato che l'annuncio pubblico è una prova, perché si basa su "informazioni di intelligence" che sono state "declassificate".La situazione in Ucraina è peggiorata negli ultimi mesi, dopo che gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di concentrazione di truppe vicino al confine e di aver presumibilmente preparato un'invasione. La Russia ha ripetutamente rigettato le accuse, dicendo che non prevede di attaccare nessun Paese, compresa l'Ucraina, ma si riserva il diritto di spostare le proprie truppe all'interno del suo territorio sovrano. La Russia ha anche avvertito che i piani della Nato di espandersi ulteriormente verso est, inclusa l'Ucraina, rappresentano una minaccia per la sua sicurezza nazionale.

