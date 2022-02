https://it.sputniknews.com/20220204/saggezza-differente-in-uomini-e-donne-ecco-cosa-ne-pensano-gli-scienziati-14915561.html

Saggezza differente in uomini e donne? Ecco cosa ne pensano gli scienziati

Saggezza differente in uomini e donne? Ecco cosa ne pensano gli scienziati

La saggezza è la capacità di usare la propria conoscenza ed esperienza nella vita ed è legata ad un giudizio imparziale, un pensiero razionale e alla... 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T23:45+0100

2022-02-04T23:45+0100

2022-02-04T23:45+0100

società

virale

psicologia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/738/92/7389277_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_861a57677cb0cc45c5b6e36b64fcde4d.jpg

Mentre alcuni studi hanno suggerito che la saggezza dovrebbe essere "androgina" in modo da evitare pregiudizi di genere, una nuova ricerca ha scoperto che il genere potrebbe avere un impatto su quanto siamo saggi.Un'equipe di ricercatori delle università della California e del Colorado ha deciso di scoprire se ci sono differenze nei punti di forza relativi nella saggezza di uomini e donne.Lo studio ha valutato l'effetto del genere sulla relazione tra saggezza e costrutti associati tra cui depressione, solitudine, benessere, ottimismo e resilienza (capacità di superare positivamente eventi traumatici). Per fare ciò sono state utilizzate due scale: la 3-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) e la San Diego Wisdom Scale (SD-WISE).La prima scala presenta al proprio interno altre tre sottoscale che fissano le dimensioni della saggezza cognitiva, riflessiva e affettiva (compassione), mentre SD-WISE valuta sei sottoscale: consulenza sociale, decisione, regolazione emotiva, autoriflessione (precedentemente chiamata intuizione), accettazione di prospettive diverse (precedentemente chiamata tolleranza per valori divergenti) e comportamenti socialmente attivi.Le donne sembrano essere migliori quando si tratta di aspetti relativi alla compassione e all'autoriflessione SD-WISE, mentre gli uomini hanno ottenuto punteggi più alti relativamente ad aspetti cognitivi e sulla regolazione emotiva SD-WISE.Tuttavia, non bisogna affrettarsi verso conclusioni o, peggio, stereotipi. Sarà molto più saggio imparare a bilanciare le cose e completare reciprocamente i punti di forza degli altri.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

società, virale, psicologia