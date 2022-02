https://it.sputniknews.com/20220204/rivelato-dagli-scienziati-il-nome-della-vitamina-con-forti-proprieta-anti-cancro-14899941.html

Gli scienziati rivelano il nome di una vitamina con forti proprietà anti-cancro

Gli scienziati rivelano il nome di una vitamina con forti proprietà anti-cancro

In base ad un'analisi comparata di diversi studi scientifici, i ricercatori hanno scoperto che la vitamina C riduce il rischio di sviluppare 11 tipi di cancro. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T07:29+0100

2022-02-04T07:29+0100

2022-02-04T08:21+0100

tumore

salute

medicina

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/48/7984827_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_db9e0bd518d58ed24c3078fedbc645bb.jpg

In un'analisi di 3.562 articoli scientifici che esaminano la relazione tra l'assunzione di vitamina C e lo sviluppo di vari tipi di cancro, i ricercatori hanno concluso che l'assunzione di questo nutriente riduce il rischio di sviluppare questa patologia, si afferma in uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Nutritio.Allo stesso tempo, la nutrizionista Gail Mayer ha osservato che, sulla base dei risultati dell'analisi, non è chiaro in quale forma la vitamina debba entrare nell'organismo per sviluppare questa sua proprietà anti-cancro, ovvero se deve essere assunta con integratori o con alimenti contenenti questo principio nutritivo.La Mayer ha notato che assumendo vitamina C da frutta e verdura, inoltre, una persona riceve fibre e altre vitamine utili, minerali, antiossidanti e altre sostanze benefiche per la salute.

https://it.sputniknews.com/20210820/frutto-esotico-contiene-100-volte-piu-vitamina-c-dellarancia-12594425.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tumore, salute, medicina, scienza e tech