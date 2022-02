https://it.sputniknews.com/20220204/quando-chi-ha-il-pane-non-ha-i-denti-ferrari-schiantata-da-un-ricco-autista-incapace--video-14903693.html

Quando “chi ha il pane non ha i denti”: Ferrari schiantata da un ricco autista incapace – Video

La Ferrari SF90 Stradale non è per tutti. Ma non solo perché non tutti se la possono permettere, anche perché non tutti la sanno guidare. Un video postato sui... 04.02.2022, Sputnik Italia

Motore termico V8 biturbo di 90° che eroga 780 CV a 7.500 giri/min e 800 Nm di coppia a 6.000 giri/min, la potenza più alta mai raggiunta da un otto cilindri Ferrari. Sì, però se non sai guidare…A pubblicare l'incidente è stato lo stesso protagonista, il milionario ucraino Alex Slobozhenko, che stava testando la macchina per le strade di Dubai e, per qualche motivo, non si è fatto vergogna di postare sui social il suo improbabile test-drive. Infatti, poi ci ha ripensato e ha cancellato il post, ma oramai era troppo tardi, perché era stato evidentemente scaricato e ripostato successivamente da altri.Secondo il portale bulgaro Automedia, il giovane avrebbe noleggiato l'auto per vedere se questa fosse una degna sostituta della sua Lamborghini Huracan. Ma qualcosa deve essere andato storto, nell’auto, o forse più probabilmente nell'autista, visto l’esito della prova.Slobozhenko insiste nel dire che il problema sia stato ‘tecnico’ e nel dare la colpa alla vettura, ma in realtà si vede bene che ha pigiato un po’ troppo l’acceleratore, e quando hai sotto quasi mille cavalli sarebbe il caso di usare una maggiore sensibilità.L’azione è stata talmente maldestra, che alcuni utenti di Internet hanno lanciato il sospetto che si trattasse di una trovata pubblicitaria, poiché gli eventi sono stati registrati da varie angolazioni e Slobozhenko aveva attivato l'opzione per monetizzazione per il video. Il mistero, tuttavia, rimane: che bisogno aveva Slobozhenko di fare una figura del genere per monetizzare qualche click, se è già miliardario e può permettersi di possedere una Lamborghini e noleggiare, nonché sfasciare, una SF90?

