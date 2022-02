https://it.sputniknews.com/20220204/proposta-di-sicurezza-fuga-di-notizie-mosca-non-sorpresa-che-gli-usa-diano-la-colpa-alla-russia-14904455.html

Proposta di sicurezza, fuga di notizie: Mosca non sorpresa che gli USA diano la colpa alla Russia

Mercoledì, il quotidiano spagnolo El País ha pubblicato il testo della presunta risposta degli Stati Uniti alle proposte di garanzie di sicurezza russe, e sia Mosca che Washington hanno confermato l'autenticità dei documenti trapelati. Il sottosegretario di Stato americano per gli affari politici, Victoria Nuland, ha affermato che dietro la fuga di notizie ci sarebbe Mosca."Non c'è niente di nuovo e di inaspettato. Secondo la logica di Washington, Mosca è responsabile di tutto", ha detto Grushko.Alle accuse della Nuland si è aggiunto il commento del portavoce del Dipartimento della Difesa John Kirby, che ha affermato che gli Stati Uniti non hanno reso pubbliche le loro risposte alle proposte di sicurezza russe e che la pubblicazione del documento conferma che Washington vuole negoziare e raggiungere una soluzione.Mosca ha pubblicato i suoi suggerimenti sulla sicurezza per la NATO e gli Stati Uniti alla fine del 2021, quando le tensioni intorno all'Ucraina sono divampate. Mosca ha chiesto espressamente garanzie che la NATO non si espanda ulteriormente verso est per includere l'Ucraina e la Georgia. Gli Stati Uniti insistono sul fatto che non permetteranno a nessuno di chiudere la porta della NATO, che deve rimanere aperta a tutti gli stati che desiderino unirsi all’Alleanza. Il 26 gennaio, gli Stati Uniti e la NATO hanno inviato a Mosca risposte scritte alle proposte della Russia, ritenute tuttavia deludenti da parte russa.

