Poker online, grazie all’insonnia francese vince 800.000 euro in pochi minuti

Un giocatore del dipartimento di Doub, nell’est della Francia, ai confini con la Svizzera, ha intascato la cifra di 800.000 euro in poco meno di dieci minuti... 04.02.2022, Sputnik Italia

Ottimo inizio d'anno per un giocatore anonimo del Doubs, che ha vinto 800.000 euro scommettendone solo 100 sulla piattaforma Winamax, in una partita online nella notte dal 29 al 30 gennaio, divenendo il primo vincitore dell'anno di una somma a sei cifre in un gioco di poker online.Secondo France 3, che ha intervistato la dirigenza della Winamax, la quale ha contattato il vincitore telefonicamente, quella sera Caliente25, questo il nome dell’account dell’uomo, che ha chiesto l’anonimato, sarebbe stato colpito da insonnia. In attesa di riprendere sonno, avrebbe avuto l’idea di farsi una partitina veloce, di quelle che durano al massimo dieci minuti a tre giocatori.Come ha fatto?Come abbia fatto a vincere così tanto, in così poco tempo, e a un tavolo con così pochi giocatori, è presto detto. Normalmente, il banco redistribuisce ai vincitori la somma degli importi giocati, ma trattenendosi una percentuale del monte premi, che può variare a seconda della piattaforma online.In questo caso, il montepremi sarebbe quindi dovuto essere di cento euro per tre, meno la percentuale trattenuta dalla piattaforma, in questo caso la francese Winamax. In realtà, il sistema di tanto in tanto moltiplica il montepremi, aggiungendo un'ulteriore variabile aleatoria che stimola i giocatori a partecipare.Nel caso del fortunato Caliente25 e degli altri due giocatori partecipanti al mini torneo, il jackpot era un rarissimo 10.000, che capita solo una volta ogni 250mila partite e che fa schizzare l’ammontare da spartire a un milione di euro, invece che ai 300 delle partite normali.

