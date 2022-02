https://it.sputniknews.com/20220204/pechino-2022-litalia-sflia-prima-della-cina-completo-spaziale-per-gli-azzurri-14912646.html

Pechino 2022, l'Italia sflia prima della Cina: completo ‘spaziale’ per gli azzurri

Si è conclusa al National Stadium di Pechino la sfilata delle 91 nazioni che partecipano ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. 04.02.2022, Sputnik Italia

olimpiadi pechino 2022

Come penultima ha sfilato l’Italia, precedendo la padrona di casa, la Cina. L’Italia ha dovuto rimpiazzare come porta bandiera Sofia Goggia, che è infortunata e sta provando a recuperare in extremis la condizione fisica per gareggiare il 15 febbraio.La portabandiera dell’Italia è stata Michela Moioli, campionessa olimpica dello snowboard italiano, con tre argenti e tre bronzi conquistati ai mondiali.L’Italia si è presentata con un singolare completo tricolore dai toni spaziali, ma allo stesso tempo che ha fatto apparire molto goffi gli atleti italiani.Infatti, sui social network il completo degli italiani ha lasciato molto esterrefatti gli utenti, e già si contano molte critiche per la scelta. Oggettivamente, non una delle migliori uniformi viste durante la sfilata delle nazioni partecipanti ai giochi di Beijing 2022.La cerimonia è continuata con il discorso del presidente del Comitato internazionale olimpico (Cio) e quindi il presidente della Cina Xi Jinping ha dichiarato "aperti i Giochi". Fra pochi istanti la fiamma portata dai tedofori con la torcia olimpica darà il via ufficiale alle competizioni.Nel frattempo aumentano i casi Covid-19 nel giorno dell'inaugurazione.

