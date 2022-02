https://it.sputniknews.com/20220204/partygate-boris-johnson-sullorlo-del-baratro-se-ne-vanno-5-stretti-collaboratori-14908072.html

Partygate, Boris Johnson sull'orlo del baratro: se ne vanno 5 stretti collaboratori

Partygate, Boris Johnson sull’orlo del baratro: se ne vanno 5 stretti collaboratori

Dimissioni senza precedenti nel cerchio "magico" dei collaboratori di Boris Johnson. Tre di loro sono coinvolti nel noto partygate, avendo preso parte alle... 04.02.2022

La Bbc racconta che il consigliere politico Elena Narozanski è l'ultima a lasciare il suo ruolo, venerdì 4 febbraio, dopo che quattro membri di vertice del personale hanno lasciato ieri, giovedì 3 febbraio.I "grandi licenziamenti" colpiscono anche il personale del premier britannico, ma non per il troppo lavoro.Ad andarsene tra i primi, il capo della politica di Johnson, Munira Mirza, seguita dal capo delle comunicazioni Jack Doyle.Questa mattina, il parlamentare Huw Merriman ha detto al programma Today della BBC Radio 4 che il premier dovrebbe “darsi una svegliata o andarsene”.Epurazione o abbandono della nave?Secondo il ministro dell'energia Greg Hands, che ha parlato alla BBC Breakfast, le dimissioni sono arrivate dopo che “il signor Johnson ha messo in chiaro che ci sarebbe stata una scossa”, dopo le critiche legate al partygate e alla violazione delle regole di partito.Epurazione o meno, al numero 10 di Downing Street la situazione si è messa male.Rishi Sunak, Cancelliere dello Scacchiere e teoricamente possibile sostituto di Boris Johnson in caso di voto di sfiducia allo stesso, giovedì ha preso pubblicamente le distanze dal premier e questo, secondo la Bbc, è una mossa che ha smosso le carte a Westminster.Sempre secondo la Bbc, sono già 17 i deputati Tory che hanno inviato la fatidica lettera per chiederne la sfiducia, ma per far scattare il voto ne servono almeno 54.

