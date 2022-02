https://it.sputniknews.com/20220204/ostia-si-rifiutano-dindossare-la-mascherina-e-aggrediscono-lautista-a-bastonate-14912087.html

Ostia, si rifiutano d'indossare la mascherina e aggrediscono l’autista a bastonate

Ostia, si rifiutano d'indossare la mascherina e aggrediscono l’autista a bastonate

L'aggressione è avvenuta ad Ostia, gli uomini sono stati identificati ed accusati di minacce e interruzione di pubblico servizio. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T16:01+0100

2022-02-04T16:01+0100

2022-02-04T16:01+0100

italia

polizia

aggressioni

autobus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11530116_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_1c0df4cb400d24f5c49699bdb69b14f6.jpg

Ennesima aggrassione ai danni di un conducente di bus, questa volta il fatto è accaduto ad Ostia, dove due uomini, salendo sul bus, si sono rifiutati d'indossare la mascherina, l'autista allora è intervenuto cercando di convincere i due, che per tutta risposta hanno incominciato a prenderlo a bastonate.Gli aggressori sono stati poi bloccati nei pressi del capolinea dagli agenti di polizia del commissariato di Ostia Lido, i due uomini sono ora accusati di minacce e interruzione di pubblico servizio. La polizia, nel corso delle sue ondagini, ha poi ritrovato nelle vicinanze del luogo dell'arresto i bastoni utilizzati per aggredire il conducente.Questi non sono purtroppo fatti isolati, soltanto poche settimane fa, a Roma, alla stazione dei bus di Tor Vergata, un uomo di origini nigeriane, che voleva salire a bordo di un autobus senza mascherina Ffp2, ha aggredito il conducente e le forze dell'ordine, intervenute per sedare la rissa.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, polizia, aggressioni, autobus