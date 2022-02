https://it.sputniknews.com/20220204/olimpiadi-di-pechino-positivo-anche-latleta-italiano-kevin-fischnaller-14910377.html

Olimpiadi di Pechino, positivo anche l'atleta italiano Kevin Fischnaller

Lo slittinista è in isolamento nel villaggio olimpico di Yangqing con sintomi lievi e potrebbe saltare la gara di domani.

Dopo il caso del presidente del Coni, Giovanni Malagò, c’è un altro italiano positivo al Covid a Pechino. Si tratta dello slittinista altoatesino Kevin Fischnaller. L’atleta, come riferisce Il Messaggero, avrebbe una sintomatologia lieve ed è in isolamento in un reparto del villaggio olimpico di Yangqing, che ospita le gare di sci, slittino, bob e skeleton.Fischnaller ha quindi dovuto saltare l’allenamento di oggi e, con tutta probabilità, non potrà partecipare alla gara di singolo maschile prevista per domani alle 12:10, ora italiana.Lo slittinista attende comunque il risultato del secondo tampone. Anche per i compagni di squadra è scattato il controllo. Gli atleti italiani, tra cui c’è il cugino di Kevin Fischnaller, Dominik, si stanno allenando in regime di isolamento e dovranno effettuare due test molecolari al giorno.Mercoledì, l’Ansa aveva dato la notizia della positività del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è asintomatico e si trova isolato in osservazione in una struttura ad hoc.Secondo l’agenzia di stampa Adnkronos, sarebbero già 308 i casi di positività riscontrati dallo scorso 23 gennaio a Pechino. Il capo del gruppo di esperti medici, Brian McCloskey, ha fatto sapere che la maggior parte presenta sintomi, ma nessuno ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.Nella giornata di ieri, i nuovi contagi sono stati 14 tra chi è arrivato dall’estero e sette tra i componenti della bolla olimpica. Atleti, partecipanti e giornalisti sono isolati dal resto della popolazione e devono sottoporsi quotidianamente ai test molecolari.

