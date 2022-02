https://it.sputniknews.com/20220204/meteora-nel-cielo-tra-corsica-e-toscana-le-prime-immagini-e-video-14915365.html

Meteora nel cielo tra Corsica e Toscana, le prime immagini e video

Meteora nel cielo tra Corsica e Toscana, le prime immagini e video

Un bolide ha illuminato la notte del 2 febbraio dell’Italia centrale ed è stato osservato fino in Lombardia. Le immagini della rete Prisma dell’Inaf. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T21:48+0100

2022-02-04T21:48+0100

2022-02-04T21:48+0100

meteorite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/804/57/8045783_0:47:1193:718_1920x0_80_0_0_19ef23c594ff21879ee50552f9d54579.jpg

Sono state pubblicate le prime immagini della brillante meteora che ha illuminato il cielo tra Corsica e Toscana nella notte del 2 febbraio, venendo avvistata dal Lazio fino alla Lombardia e alla Val di Susa.Il suo passaggio luminoso, intorno alle ore 3:31, è stato ripreso da ben sette camere della rete Prisma (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera), che fa capo all'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf).La grande meteora (nota come bolide), osservano gli esperti di Prisma, ha solcato il cielo in direzione sud-est nella zona dell'arcipelago toscano.Apparso al largo delle coste della Corsica a oltre 80 chilometri di quota, con una velocità superiore ai 14 chilometri al secondo, il corpo celeste è stato soggetto a numerosi brillamenti e frammentazioni (si ipotizza almeno cinque), e si è spento a una ventina di chilometri a sud-sud-est dell'Isola di Montecristo, a una quota di circa 40 chilometri, ha scritto in una comunicato la rete Prisma.Il suo passaggio è stato intercettato da sette camere della rete di sorveglianza Prisma: quelle toscane di Piombino, Elba, Chianti, Montelupo Fiorentino e Navacchio, ed anche quella di Monteromano nel Lazio e quella di Cecima vicino Pavia.“Il bolide è stato rilevato, oltre che dalle due camere corse della rete Fripon, addirittura da tre sensori catalani e valenciani della rete spagnola Spanish Meteor Network e da un testimone d'eccellenza in Val di Susa, il noto meteorologo Luca Mercalli”.Per quanto riguarda eventuali frammenti residui non ci sono speranze di recuperarli, sarebbero caduti in mare.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meteorite