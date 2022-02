https://it.sputniknews.com/20220204/lugansk-preparativi-offensiva-di-kiev-nel-donbass-stanno-entrando-nella-fase-finale-14907799.html

Lugansk: preparativi offensiva di Kiev nel Donbass stanno entrando nella fase finale

Lugansk: preparativi offensiva di Kiev nel Donbass stanno entrando nella fase finale

Ivan Filiponenko, portavoce militare dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk, nell'Ucraina orientale, ha affermato che la preparazione delle forze... 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T15:48+0100

2022-02-04T15:48+0100

2022-02-04T15:48+0100

ucraina

donbass

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/815/61/8156153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f07174340c9bfda3a89d6bc46524c002.jpg

"La preparazione delle forze armate ucraine per l'offensiva nel Donbass è entrata nella sua fase finale", ha detto Filiponenko ai giornalisti.Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valeriy Zaluzhny, prevede una visita nel Donbass, per valutare la prontezza delle unità delle forze armate ucraine per un'offensiva, ha affermato Filiponenko.Il portavoce ha anche affermato che i media britannici, statunitensi ed estoni hanno preparato dei video girati nel Donbass su di una presunta aggressione della Russia.Chiarendo che il comandante della 95a brigata delle forze armate ucraine, secondo gli uomini della milizia della Repubblica Popolare di Lugansk, aveva ricevuto istruzioni per garantire la sicurezza e il lavoro delle troupe cinematografiche "che dovrebbero dimostrare alla comunità occidentale l'aggressione della Russia e delle repubbliche popolari."

ucraina

donbass

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, donbass, russia