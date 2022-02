https://it.sputniknews.com/20220204/liphone-12-puo-far-scattare-pacemaker-e-defibrillatori-meglio-tenerlo-a-15cm-dagli-apparecchi-14906256.html

L'iPhone 12 può far scattare pacemaker e defibrillatori, meglio tenerlo a 15cm dagli apparecchi

Un vero e proprio avviso viene lanciato dall'Istituto superiore di sanità (Iss) a quanti hanno un pacemaker impiantato ed utilizzano l'iPhone 12 come telefono. 04.02.2022

L’iPhone 12, per quanto carino e di tendenza, deve essere tenuto lontano dal cuore. Se collocato a meno di un centimetro dal pacemaker, potrebbe far attivare l’interruttore magnetico, avvisa l’Iss.Ecco perché è importante attenersi alle disposizioni impartite anche dalla stessa Apple nelle istruzioni fornite con il dispositivo mobile.L’Iss è giunto a questa conclusione dopo uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista Pacing and Clinical Electrophysiology, spiega l’agenzia di stampa Ansa.L’Iss ha valutato in laboratorio l’interferenza magnetica tra l’iPhone 12 e il pacemaker, scoprendo che gli accessori MagSafe sono in grado di far scattare pacemaker e defibrillatori impiantabili e sottocutanei oggi presenti sul mercato italiano.Nella ricerca sono stati valutati i dispositivi salvavita delle principali società mondiali, tra cui: Abbott, Boston Scientific, Medico, Biotronik, Microport e Medtronic.Non in tutti i casi, ma in alcuni dei test l’iPhone 12 ha fatto scattare involontariamente l’interruttore magnetico del pacemaker o del defibrillatore impiantabile, posto sotto esame su di un simulatore di battito cardiaco.Il fenomeno, spiega nella sua ricerca l’Iss, è stato riscontrato in tutti i casi in cui l’iPhone 12 viene posto a una distanza massima di 1 centimetro.Ecco perché si consiglia una distanza di almeno 15 centimetri tra i dispositivi salvavita e gli smartphone.

