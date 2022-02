https://it.sputniknews.com/20220204/incontro-putin-xi-russia-propone-nuovo-contratto-sulla-fornitura-di-gas-alla-cina-14905639.html

Incontro Putin-Xi, Russia propone nuovo contratto sulla fornitura di gas alla Cina

Incontro Putin-Xi, Russia propone nuovo contratto sulla fornitura di gas alla Cina

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping hanno iniziato il loro incontro, in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici... 04.02.2022

Il Presidente russo Vladimir Putin, nel corso dei suoi colloqui con il leader cinese Xi Jinping, ha affermato che le aziende russe hanno preparato nuove soluzioni per la fornitura di idrocarburi a Pechino e un nuovo contratto per la fornitura di gas da dieci miliardi di metri cubi all'anno.La Compagnia petrolifera russa Rosneft e la China National Petroleum Corporation (CNPC) hanno, infatti, firmato un accordo per la fornitura di 100 milioni di tonnellate di petrolio in 10 anni, che verrà successivamente lavorato presso le raffinerie cinesi.In precedenza, il Cremlino aveva dichiarato che l'incontro dei leader dei due paesi avrebbe toccato diversi temi: i capi di stato avrebbero pianificato di discutere di questioni internazionali, compreso il dialogo della Russia con gli Stati Uniti e la NATO, sulle idee di garanzia di sicurezza, nonché sui principali assi di cooperazione tra i due Paesi, in particolare nel settore dell'energia, in quello relativo agli investimenti, nell’industria spaziale e altri.Vladimir Putin successivamente prenderà parte alla cerimonia di apertura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali.La Cina ospiterà le Olimpiadi del 2022 dal 4 al 20 febbraio e le Paralimpiadi dal 4 al 13 marzo.I giochi si terranno contemporaneamente in tre città: Pechino (hockey, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità e curling), Zhangjiakou (biathlon, sci di fondo, snowboard e salto con gli sci) e Yanqing (sci alpino, bob, skeleton e slittino).

