In manette il rapper milanese Kappa 24K

La Polizia di Milano ha effettuato l’arresto questa mattina all’alba; il rapper milanese Kappa 24K sarebbe coinvolto in una sparatoria avvenuta ad inizio... 04.02.2022, Sputnik Italia

Le manette sono scattate ai polsi del rapper Kappa 24K all’alba di questa mattina, l’accusa è quella di detenzione illegale e porto sulla pubblica via di arma da fuoco ed esplosione in aria di più colpi in luogo pubblico e affollato.Nella notte dell'8 gennaio scorso, a Milano, in piazza Monte Falterona, un uomo di origine egiziana di 26 anni era rimasto ferito durante uno scontro fra due bande rivali e, a seguito dei fatti, la polizia aveva arrestato un pregiudicato di 51 anni per tentato omicidio.Il rapper, durante lo scontro, avrebbe fatto esplodere diversi colpi d'arma da fuoco, detenuta illegalmente.I motivi dello scontro sono da ricondurre alla ripartizione delle commissioni discografiche ai vari gruppi rap.

