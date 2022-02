https://it.sputniknews.com/20220204/in-cina-azienda-riconosce-lintelligenza-artificiale-come-dipendente-dellanno-14900364.html

Cina: azienda riconosce l'intelligenza artificiale come "dipendente dell'anno"

Una società immobiliare cinese ha nominato come impiegato dell'anno l'intelligenza artificiale e non un lavoratore umano, scrive Oddity Central.

La dipendente di nome Cui Xiaopan lavora per la società Vanke Group come esattore, il suo compito è telefonare ai clienti che sono inadempienti sui prestiti e chiedere quando pagheranno il debito. Tuttavia, dietro la voce femminile non c'è una persona, ma l'intelligenza artificiale.Il management dell'azienda ha notato che, in termini di prestazioni, l'intelligenza artificiale nel 2021 è riuscita a superare i colleghi umani, riscuotendo il 91,44% dei debiti dagli inadempienti.In 10 mesi di lavoro, l'IA ha mostrato risultati così buoni da superare i 140mila dipendenti dell'azienda ed è stata nominata dipendente dell'anno.La notizia ha lasciato contrariati molti utenti dei social, convinti che le persone debbano contare di più di algoritmi e robot.In precedenza, uno studio pubblicato in Svezia aveva elencato le professioni che rischiano di scomparire a seguito della sostituzione con l'intelligenza artificiale.

