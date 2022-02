https://it.sputniknews.com/20220204/i-paesi-bassi-affermano-che-dovrebbero-essere-pronti-a-fronteggiare-una-potenziale-carenza-di-gas-14902823.html

I Paesi Bassi affermano che bisogna preparasi a fronteggiare una potenziale carenza di gas

I Paesi Bassi affermano che bisogna preparasi a fronteggiare una potenziale carenza di gas

Ieri, il governo olandese, attraverso una nota dei ministeri degli Esteri e della Difesa, ha affermato che bisogna prepararsi a fronteggiare una possibile... 04.02.2022, Sputnik Italia

In una lettera alla Camera dei Rappresentanti, la Camera bassa del parlamento, i due ministeri hanno affermato di star monitorando da vicino la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, sia a livello nazionale che europeo. Gli stoccaggi di gas UE del colosso energetico russo Gazprom non sono pieni come negli anni precedenti, hanno osservato i ministeri."Il ministro del clima e dell'energia, [Rob] Jetten, in precedenza aveva affermato, in una conversazione con la camera, che è importante non speculare su di un possibile scenario [di crisi], ma dobbiamo essere ben preparati", si legge nella lettera.La situazione intorno all'Ucraina è peggiorata negli ultimi mesi, dopo che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno accusato la Russia di star preparando l'invasione del suo vicino.La Russia ha ripetutamente negato di avere intenzione di attaccare qualsivoglia paese, ma ha affermato di riservarsi il diritto di spostare truppe all'interno del suo territorio sovrano come meglio crede. La Russia ha anche avvertito che i piani della NATO di espandersi ulteriormente verso est, Ucraina inclusa, rappresentano una minaccia per la propria sicurezza nazionale.

