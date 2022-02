https://it.sputniknews.com/20220204/germania-maiali-allevati-per-trapianti-di-cuore-alluomo-14908513.html

Germania, maiali allevati per trapianti di cuore all'uomo

Sulla scia di quanto recentemente accaduto negli Stati Uniti, in cui il mese scorso è stato trapiantato ad un malato terminale un cuore proveniente da un maiale, al quale erano state apportate dieci modifiche, Reuters ci riferisce che gli scienziati tedeschi della Ludwig-Maximilians University (LMU) di Monaco, sotto la supervisione del professor Eckhard Wolf, intendono proseguire lungo questa strada, al fine di ottenere entro il 2025 maiali da usare come donatori di cuore.Il diffondarsi di questa notizia ha subito scatenato un acceso dibattito in Germania, con i sostenitori del professor Wolf a sostenere la tesi che questo potrà aiutare molte persone in attesa di un trapianto e gli oppositori ad affermare che è una barbarie che calpesta i diritti degli animali.

