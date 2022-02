https://it.sputniknews.com/20220204/francia-scoperta-bomba-di-250-kg-della-seconda-guerra-mondiale-14897895.html

Francia, scoperta bomba di 250 kg della seconda guerra mondiale

Francia, scoperta bomba di 250 kg della seconda guerra mondiale

L’operazione di sminamento verrà effettuata a Royan, città sulla costa est della Francia, vicino a La Rochelle. La cittadina andò in gran parte distrutta nel... 04.02.2022, Sputnik Italia

Saranno tra 600 e 700 le persone che oggi, venerdì 4 febbraio, dovranno abbandonare la proprie abitazioni a Royan, sulla costa est della Francia, a causa di una bomba della seconda guerra mondiale che dovrà essere disinnescata.L’ordigno, lungo 1,1m e del peso di 250 kg, è giudicato ancora altamente pericoloso, dal momento che è innescato e c’è il rischio che possa esplodere in qualsiasi momento.Questa mattina, a Royan, la sirena suonerà per due volte: la prima alle 8:30, per avvisare che l'operazione di sminamento è iniziata, e la seconda per avvertire che è finita.Il 5 gennaio del 1945 la Royal Air Force sganciò circa 300 bombe di questo tipo sulla piccola cittadina costiera, per scacciare i nazisti, e si stima che circa il 10% di queste bombe non sia esploso.A Royan, ogni anno, nel giorno dell'anniversario del bombardamento, risuona la sirena, in ricordo dell'avvenimento.

