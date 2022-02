https://it.sputniknews.com/20220204/ecco-quanto-gli-italiani-hanno-speso-per-tamponi-e-mascherine-nel-2021-14913828.html

Ecco quanto gli italiani hanno speso per tamponi e mascherine nel 2021

Un recente studio ci fornisce i dati di quanto gli italiani hanno speso in tamponi e mascherine nel corso del 2021, i numeri sono impressionanti. 04.02.2022, Sputnik Italia

Dallo studio effettuato da Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico per ANSA, sono emersi i dati relativi a quanto gli italiani hanno speso nel corso del 2021 per temponi e mascherine, e i numeri sono impressionanti.Ammonta infatti a 140 milioni di euro la somma spesa dagli italiani per effettuare i test antigenici in farmacia e a questi si devono aggiungere altri 143 milioni di euro in mascherine.Se invece prendiamo in considerazione tutti i possibili prodotti acquistati per prevenire, curare o per riprendersi dagli effetti del Covid, come ad esempio: saturimetri, immunostimolanti, vitamine, calmanti, prodotti per la tosse, ecc. la spesa arriva alla cifra impressionante di 2,3 miliardi di euro nel 2021Interessante è anche notare come in farmacia, prima dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, si sia passati da 586 mila tamponi del mese di settembre al milione e 58mila di novembre per un valore di quasi 30 milioni di euro. A gennaio del 2021 i tamponi effettuati erano stati 148 mila.

