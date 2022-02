https://it.sputniknews.com/20220204/dramma-a-pavia-neonato-cade-sui-binari-e-gravissimo-14911265.html

Dramma a Pavia: neonato cade sui binari, è gravissimo

Dramma a Pavia: neonato cade sui binari, è gravissimo

La dinamica non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni pare che la carrozzina sia stata agganciata da un treno merci in transito. 04.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-04T14:19+0100

2022-02-04T14:19+0100

2022-02-04T14:19+0100

italia

lombardia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/880/35/8803535_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_3b0032b8a0ed93cb8704ec3aa7f57a51.jpg

Sono ore di angoscia a Pavia, dove un neonato di appena due settimane è stato ricoverato presso il Policlinico San Matteo in gravi condizioni, il fatto risale a mercoledì, ma è giunto solo ora agli organi di stampa, come ci fa sapere l'ANSA.Il ricovero è stato causato da una caduta del piccolo sui binari della stazione di Pavia.La polizia ferroviaria sta conducendo un’indagine, per scoprire come possa essere accaduta questa vera e propria tragedia. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, in compagnia del padre, si trovava nella stazione ferroviaria di Pavia di ritorno verso casa a Voghera dopo una visita di controllo.Pare che a questo punto il treno merci Milano-Genova sia transitato e abbia, in qualche modo, agganciato la carrozzina del piccolo, sbalzando il neonato sui binari, fortunatamente senza investirlo.Il bambino si trova ora in prognosi riservata al San Matteo, ha riportato un trauma cranico, diverse contusioni e la frattura di un arto.

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, lombardia