Donna racconta di essere stata ‘virtualmente’ stuprata in gruppo nel Metaverso di Facebook

tecnologia

violenza sessuale

L’esperienza allarmante l’ha vissuta Nina Jane Patel, una madre di 43 anni inglese e beta tester per la piattaforma VR, Horizon Worlds, creata dalla società di Mark Zuckerberg Meta Platform Inc (ex Facebook Inc.).La donna aveva raccontato dell'accaduto in un post pubblicato sul suo blog, ospitato da Medium. L’articolo s'intitola Realtà o finzione?La signora racconta di essersi registrata sulla piattaforma e dopo appena 60 secondi dal suo ingresso nella piattaforma Horizon Worlds, il suo avatar 3D donna è stato aggredito verbalmente e sessualmente molestato da 3-4 avatar 3D maschili e con voci maschili.Virtuale? Sì. Ma allo stesso modo “un'esperienza orribile che è successa così in fretta e prima che potessi anche solo pensare di mettere la barriera di sicurezza al suo posto. Mi sono bloccata. Era surreale. Era un incubo”, ha aggiunto Jane Patel.Dalla realtà alla finzioneLa realtà e i suoi problemi sociali portati nella finzione, pur restando tali. In una lettera, che la donna ha inviato al The Post, scrive:“Questo è/continuerà ad essere problematico sia per gli uomini che per le donne (adulti), mentre il nostro mondo si muove velocemente dall'Internet 2D come lo conosciamo verso l’Internet 3D (il Metaverso)”.E c'è chi, come l'inventore della PlayStation, si schiera contro il metaverso.

