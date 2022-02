https://it.sputniknews.com/20220204/dati-iss-sulla-pandemia-in-italia-rt-a-093-14904835.html

Dati Iss sulla pandemia in Italia: Rt a 0,93

Dati Iss sulla pandemia in Italia: Rt a 0,93

A livello nazionale scende ancora l'incidenza settimanale dei casi di Covid-19, che passano da 1.823 su 100mila abitanti a 1.362. 04.02.2022, Sputnik Italia

Scende anche l'indice di trasmissibilità Rt, da 0,97 a 0,93.Questi sono i dati del monitoraggio settimanale fatto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità (Iss).I dati sono della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio e dicono che il tasso d'occupazione in terapia intensiva è sceso dal 16,7% del 27 gennaio al 14,8% del 3 febbraio. Passano invece da 4 a 3 le regioni classificate a "rischio alto".Cala l’occupazione nelle terapie intensive e nei reparti d'area medica. Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti d'area non critica. Per le terapie intensive la saturazione è al 14,8%, rispetto al 16,7% di una settimana fa. Il tasso d'occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 29,5%, rispetto al 30,4% della precedente rilevazione.Bolzano e Marche sotto la lenteBolzano e Marche sono le uniche con un'incidenza oltre i 2.000 casi ogni 100mila abitanti.Nello specifico, la provincia autonoma di Bolzano presenta un valore di 2.288,7 e le Marche di 2.128,6. Un'incidenza superiore ai 2mila casi ogni 100mila abitanti, quindi.Subito sotto si posiziona il Friuli-Venezia Giulia, a 1.963,5 ogni 100mila abitanti. Il valore più basso lo fa registrare la Sardegna, con 491,3 casi ogni 100mila abitanti. Il valore medio nazionale è di 1.362.

