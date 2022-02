https://it.sputniknews.com/20220204/covid-mattarella-firma-decreto-su-green-pass-e-quarantene-14917673.html

Covid, Mattarella firma decreto su Green pass e quarantene

Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dalla giornata di lunedì. 04.02.2022, Sputnik Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha apposto la firma sul decreto legge relativo alle misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Tali norme su Green pass e quarantene scolastiche entreranno in vigore a partire da lunedì.Dal prossimo sette febbraio, il Green pass per i vaccinati con la dose di richiamo diventerà illimitato per chi ha ricevuto anche la terza dose di vaccino. La misura è contenuta nell’ultimo decreto del governo.I guariti che hanno effettuato una sola dose di vaccino, completando così il ciclo vaccinale primario, o i vaccinati con una dose che non hanno effettuato la seconda perché hanno contratto l’infezione poco dopo la somministrazione, invece, dovranno effettuare la dose di richiamo. Dal momento della somministrazione del rinforzo, il green pass avrà durata illimitata.

