Covid, le Marche passano in zona arancione

Covid, le Marche passano in zona arancione

Il corrispondente provvedimento è stato firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati del monitoraggio settimanale. 04.02.2022, Sputnik Italia

Con riferimento ai dati del monitoraggio settimanale, le Marche passano in zona arancione nella mappa Covid in Italia.Al momento in Italia sono così 6 le regioni arancioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo, Sicilia e proprio le Marche con il nuovo provvedimento di Speranza.Nel bollettino Covid odierno pubblicato nelle scorse ore sono stati registrati nel Paese 99.522 contagi e 433 decessi, oltre a 210.353 guarigioni.

