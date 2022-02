https://it.sputniknews.com/20220204/ciao-ciao-covid-ecco-come-in-danimarca-hanno-eliminato-tutte-le-restrizioni-14909625.html

Ciao ciao Covid, ecco come in Danimarca hanno eliminato tutte le restrizioni

In Danimarca hanno raggiunto l’immunità di gregge tra alto numero di vaccinati e di immunizzati, così il governo danese ha deciso di togliere mascherine e... 04.02.2022, Sputnik Italia

Il capo dell’Istituto di sanità di Copenhagen, all’agenzia di stampa Agi ha affermato che in Danimarca oltre l’80% della popolazione è vaccinata e il 60% ha ricevuto anche la terza dose.In Danimarca è decaduta qualsiasi forma di restrizione, non solo le mascherine, ma anche il green pass. Si accede ovunque come prima della pandemia, senza dover mostrare alcun tipo di certificato o di documento a nessuno.Un pieno ritorno alla normalità, dunque.“Abbiamo assistito a una marcata diminuzione della percentuale di pazienti positivi che richiedono un trattamento per la polmonite da Covid. Inoltre, nonostante un numero estremamente elevato di casi, abbiamo osservato una marcata diminuzione dei pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva”, ha spiegato all’Agi il virologo a capo dello Statens Serum Institut, l’omologo dell’Istituto superiore di sanità (Iss) italiano.Il primo Paese UE a farloCon le nuove disposizioni, che riportano la Danimarca all'epoca pre-Covid, il paese segna anche un primato in Europa, essendo il primo membro dell'Unione Europea a eliminare ogni sorta di vincolo.Dal 1° febbraio la Danimarca diventa una isola felice all'interno dell'Unione Europea, dove nessuno si sentirà escluso dalla vita sociale.

