"Approccio da guerra fredda": Cina e Russia si oppongono ad allargamento Nato

04.02.2022

2022-02-04T12:42+0100

2022-02-04T12:42+0100

2022-02-04T13:30+0100

Russia e Cina sono contrarie all'ulteriore allargamento della Nato e "all'approccio da Guerra Fredda" dell'alleanza occidentale sulla scena internazionale, hanno affermato Mosca e Pechino in una dichiarazione congiunta."Oggi il mondo sta attraversando enormi cambiamenti. L'umanità sta entrando in una nuova era di rapido sviluppo e trasformazioni su larga scala. Processi e fenomeni come la multipolarità, la globalizzazione economica, l'informatizzazione della società, la diversità culturale, la trasformazione del sistema della governance globale e dell'ordine mondiale stanno crescendo, l'interconnessione e l'interdipendenza degli Stati è in aumento, si sta formando una tendenza a ridistribuire l'equilibrio del potere mondiale. C'è una crescente richiesta da parte della comunità di leadership mondiale nell'interesse di uno sviluppo pacifico e sostenibile," si legge nel comunicato, pubblicato oggi sul sito web della presidenza russa.I due Paesi fanno appello a tutte le nazioni, chiedendo il rafforzamento "del dialogo e della fiducia reciproca, una maggiore consapevolezza della comprensione reciproca, il mantenimento di valori universali come pace, sviluppo, uguaglianza, giustizia, democrazia e libertà, il rispetto dei diritti dei popoli di scegliere autonomamente il percorso di sviluppo dei propri Paesi, la sovranità e gli interessi degli Stati nel campo della sicurezza e dello sviluppo".La dichiarazione congiunta invita inoltre la comunità internazionale a "proteggere" il sistema internazionale, in cui le Nazioni Unite svolgono un ruolo centrale, e chiede la creazione di un "vero multilateralismo", nell'interesse della "democratizzazione delle relazioni internazionali, della pace, della stabilità e dello sviluppo sostenibile".Nato, TaiwanRussia e Cina "credono che i singoli Stati, le alleanze politico-militari o le coalizioni che perseguono vantaggi militari unilaterali a scapito della sicurezza degli altri, anche attraverso la concorrenza sleale in ambito economico-commerciale, servano ad intensificare la rivalità geopolitica, aumentare l'antagonismo e il confronto e minare gravemente l'ordine nei settori della sicurezza internazionale e della stabilità strategica globale".I due Paesi "si oppongono anche alla formazione di strutture a blocchi chiusi e campi opposti nella regione dell'Asia-Pacifico e rimangono altamente vigili per quanto riguarda l'impatto negativo sulla pace e la stabilità in questa regione in relazione alla strategia indo-pacifica degli Stati Uniti".Invece, osserva il comunicato congiunto, Mosca e Pechino cercano di costruire "un sistema di sicurezza equo, aperto e inclusivo" nella regione indo-pacifica, che "non sia diretto contro Paesi terzi".La Russia, da parte sua, "riafferma la sua adesione al principio 'Una sola Cina', conferma che Taiwan è parte integrante della Cina e si oppone in qualsiasi forma d'indipendenza di Taiwan".La parte cinese "appoggia le proposte avanzate dalla Federazione Russa per la creazione di garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti a lungo termine in Europa", osserva la nota. I due Paesi si impegnano ad "opporsi alle azioni delle forze esterne per minare la sicurezza e la stabilità nelle regioni adiacenti comuni" e si opporranno "all'ingerenza di forze esterne con qualsiasi pretesto negli affari interni dei Paesi sovrani, si opporranno alle "rivoluzioni colorate" e aumenteranno la cooperazione" in questi ambiti.Sicurezza strategicaI Paesi evidenziano "seria preoccupazione" per la creazione della partnership trilaterale per la sicurezza AUKUS tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia.Sulla politica nucleare in generale, Russia e Cina concordano sulla necessità di "abbandonare la mentalità della Guerra Fredda e giochi a somma zero" ed invitano le superpotenze a ritirare le armi nucleari schierate all'estero, ad "escludere lo sviluppo illimitato di un missile per un sistema di difesa globale" da parte degli Stati Uniti, e chiedono misure da adottare per ridurre il rischio di una guerra nucleare e "ridurre il ruolo delle armi nucleari" nella politica di sicurezza nazionale degli Stati.La dichiarazione congiunta condanna la decisione degli Stati Uniti del 2019 di ritirarsi dal Trattato INF in Europa e la successiva accelerazione della ricerca e dello sviluppo di nuovi missili statunitensi a medio e corto raggio, parallelamente ai discorsi sul loro dispiegamento in Asia ed Europa per trasferirli agli alleati.Questi processi, affermano le due potenze, servono solo ad "aumentare la tensione e la sfiducia, aumentare i rischi per la sicurezza internazionale e regionale, portare a un indebolimento del sistema internazionale di non proliferazione e controllo degli armamenti e minare la stabilità strategica globale".Unione Economica Eurasiatica e Via della SetaLa dichiarazione impegna Russia e Cina a "intensificare i lavori per collegare i piani di sviluppo dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE) e l'iniziativa della nuova Via della Seta per approfondire la cooperazione pratica tra l'UEE e la Cina in vari campi e per aumentare il livello di interconnessione tra le regioni Asia-Pacifico ed eurasiatica", anche nell'interesse di una "Grande partnership eurasiatica".Le parti convengono inoltre di "approfondire la cooperazione pratica" nello sviluppo dell'Artico. Russia e Cina invitano tutti i Paesi a impegnarsi in una cooperazione "aperta, equa e non discriminatoria" nel campo della scienza e della tecnologia, per rafforzare gli sforzi collaborativi sulla creazione di sistemi di trasporto sostenibili e riaffermare i loro impegni nella lotta globale contro il cambiamento climatico.Mosca e Pechino prevedono inoltre di "continuare ad aumentare la cooperazione" in medicina, anche in relazione alla pandemia di coronavirus, ed esprimono anche la disponibilità a "rafforzare il dialogo" su questioni quali l'intelligenza artificiale e la sicurezza del cyber-spazio.

