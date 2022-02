https://it.sputniknews.com/20220204/allo-spallanzani-di-roma-il-primo-paziente-trattato-con-la-pillola-anti-covid-paxlovid-14916230.html

Allo Spallanzani di Roma il primo paziente trattato con la pillola anti-Covid "Paxlovid"

Il trattamento con il farmaco ad hoc contro il Covid-19 messo a punto dalla casa farmaceutica Pfizer prevede l'assunzione di 3 compresse la mattina e 3 la... 04.02.2022, Sputnik Italia

Allo Spallanzani di Roma è iniziata in Italia la prima terapia a base della compressa anti-Covid "Paxlovid" ad un uomo di 54 anni, cardiopatico e da 3 giorni sintomatico all'infezione del coronavirus, segnala l'Ansa con riferimento all'ospedale capitolino.Proprio nella giornata di ieri il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Figliulo, aveva annunciato l'avvio delle forniture a regioni e province autonome del farmaco antivirale "Paxlovid" messo a punto dalla Pfizer.La compressa anti-Covid di PfizerPaxlovid è il primo farmaco antivirale orale raccomandato nell'Unione Europea per la cura del Covid-19, dopo che l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ne aveva autorizzato l'uso. È stato messo a punto dalla casa farmaceutica americana Pfizer, già sviluppatore del vaccino anti-Covid a mRna noto con la denominazione commerciale Comirnaty.Come indicato dall'Ema, queste compresse sono raccomandate per la terapia contro il Covid negli adulti che non hanno bisogno dei ventilatori polmonari o ossigeno supplementare e nelle categorie a rischio di decorso grave della malattia.Il principio di azione del farmaco è che il suo principio attivo Nirmatrelvir inibisce la proteina SARS-CoV-2, impedendo così la moltiplicazione del virus.

