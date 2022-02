https://it.sputniknews.com/20220203/trento-tre-segnalazioni-di-abusi-nella-diocesi-coinvolti-due-religiosi-e-un-sacerdote-14900889.html

Trento, tre segnalazioni di abusi nella diocesi: coinvolti due religiosi e un sacerdote

A renderlo noto è la stessa diocesi che nell'aprile del 2019 ha istituito un Servizio di Tutela Minori.

Sono tre le segnalazioni di presunti abusi che hanno interessato la diocesi di Trento dall’aprile 2020 al settembre 2021. A renderlo noto è la stessa diocesi in occasione della presentazione del rapporto sull’attività del Servizio Tutela Minori, istituito nell’aprile del 2019.Le attività del centro di ascolto, rendono noto i referenti del servizio, don Stefano Zeni e don Tiziano Telch, assieme alla responsabile del centro, la psicologa Barbara Facinelli, sono andate avanti nonostante l’emergenza sanitaria. Compresa la raccolta di segnalazioni di abusi di qualsiasi natura, sessuale, fisica, psicologica o morale.In particolare, le denunce riguardano due religiosi e un sacerdote diocesano. I primi due casi sono stati inoltrati ai superiori dei rispettivi ordini religiosi di appartenenza, mentre nei confronti del presule è stata avviata la procedura prevista dal diritto canonico anche se, come comunicato dalla Diocesi, si tratterebbe di fatti risalenti a diversi anni fa.Tra le attività del Servizio Tutela Minori, con cui collaborano anche 13 esperti in ambito psicologico, sociale, pedagogico, medico e legale, c’è anche quella della prevenzione, con l’organizzazione di incontri formativi per i responsabili delle attività degli oratori parrocchiali, per promuovere la massima attenzione nei confronti dei minori. In particolare il Tavolo degli Esperti si è impegnato nella preparazione di “percorsi formativi” proposti a parrocchie e oratori per “affrontare al meglio il tema dell’abuso, dei confini e del rispetto della persona”, tenendo conto degli aspetti “sociali, pedagogici, psicologici e legali”.

