Strage a Buenos Aires, almeno 20 morti a causa di cocaina adulterata

Strage a Buenos Aires, almeno 20 morti a causa di cocaina adulterata

Secondo le autorità, è salito ad almeno 20 il numero dei morti e a 74 quello delle persone ricoverate in ospedale a causa di un avvelenamento dovuto a cocaina... 03.02.2022, Sputnik Italia

Si aggrava il bilancio delle vittime dovute all’assunzione di cocaina adulterata, soprattutto nella zona del sobborgo di Tres de Febrero, nel nord-ovest della capitale argentina, siamo arrivati a 20 morti e a 74 persone ricoverate in ospedale, ed il bilancio è tristemente destinato ad aggravarsi ulteriormente nelle prossime ore.Sergio Berni, il responsabile della Sicurezza della provincia di Buenos Aires, lancia un appello attraverso il canale televisivo Telefe:Secondo gli inquirenti, la droga è stata tagliata con un componente che attacca il sistema nervoso centrale, causando la morte dopo violente convulsioni che si concludono con infarti fulminanti.Come ci riferisce El País, i primi arresti legati alla vendita di questa partita di cocaina avvelenata sono scattati in un bunker all’interno nell'insediamento noto come Puerta 8, alla periferia di Buenos Aires, intanto le indagini proseguono.

