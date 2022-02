https://it.sputniknews.com/20220203/siria-onu-spinge-per-indagine-su-vittime-civili-durante-raid-americano--14900852.html

Siria, Onu spinge per indagine su vittime civili durante raid americano

Tredici civili, tra cui sei bambini, sono rimasti uccisi nell'operazione speciale delle forze americane nella provincia siriana di Idlib, ha riferito a Sputnik... 03.02.2022, Sputnik Italia

L'Onu si è detta preoccupata per le vittime tra i civili durante il raid statunitense in Siria, in cui è stato ucciso il leader del Daesh*.Ha aggiunto che l'Onu ritiene importante lo svolgimento di un'indagine per far luce sulle vittime civili a seguito del raid contro il comandante del Daesh.Opposizione siriana conferma strage tra civili nei raid Usa contro terroristiL'SNA, "l'esercito nazionale siriano", è una formazione armata dell'opposizione siriana, sostenuta dalla Turchia. Secondo l'interlocutore dell'agenzia, durante l'operazione, uno degli elicotteri delle forze armate statunitensi si è guastato ed è stato distrutto dai droni americani. Alcuni civili sono rimasti uccisi quando un razzo ha colpito il secondo piano di un edificio residenziale, presumibilmente obiettivo del raid americano. Secondo un'altra fonte dell'opposizione armata, tutte le persone uccise durante l'operazione erano membri delle famiglie dei terroristi del Daesh, ad eccezione di un uomo e una donna finiti nella zona di guerra per errore.In precedenza il portavoce del Pentagono John Kirby aveva dichiarato che le forze statunitensi avevano completato con successo una missione antiterrorismo nel nord-ovest della Siria. Sin da subito sui media si è parlato di vittime tra i civili nei bombardamenti statunitensi.Secondo il presidente americano Joe Biden, nel raid è stato eliminato il comandante supremo di Daesh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.* Organizzazione terroristica ed estremista (nota anche come Isis o Stato Islamico) bandita in Russia e molti altri Paesi

