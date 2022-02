https://it.sputniknews.com/20220203/serbia-il-test-covid-19-di-novak-djokovic-per-ottenere-esenzione-dal-vaccino-era-valido-14897657.html

Serbia: "Il test Covid-19 di Novak Djokovic per ottenere esenzione dal vaccino era valido"

Serbia: "Il test Covid-19 di Novak Djokovic per ottenere esenzione dal vaccino era valido"

A dicembre, la stella del tennis Novak Djokovic ha perso la battaglia legale con le autorità australiane, che avevano revocato il suo visto con la motivazione... 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T15:13+0100

2022-02-03T15:13+0100

2022-02-03T15:13+0100

sport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/14673017_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccf18cb67390f8065096f41f30eb6183.jpg

Il test Covid-19 di Novak Djokovic presentato ai funzionari australiani era legittimo e valido, hanno chiarito mercoledì le autorità serbe dopo che i media Der Spiegel e la BBC hanno messo in dubbio l'autenticità del test.La procura ha detto che il Ministero della Salute ha confermato l'autenticità dei documenti.Il 34 enne numero uno al mondo nel tennis, si è trovato al centro di una polemica per non essersi sottoposto a vaccino prima di presentarsi agli Australian Open.Djokovic non ha potuto giocare gli Australian Open ed è stato espulso il 16 gennaio perché non vaccinato contro Covid-19, nonostante avesse inizialmente ricevuto un'esenzione dai funzionari sulla base di un test PCR positivo risalente a settimane prima del torneo.Nel frattempo, il rivale di Djokovic, Rafael Nadal, ha vinto l'Australian Open aggiungendo il 21 esimo titolo maschile del Grande Slam al suo palmares. E ora sia Djokovic che Roger Federer hanno solo 20 titoli.La prossima competizione di Djokovic sarà probabilmente il Dubai Duty-Free Tennis Championships, che si svolgerà dal 21 al 26 febbraio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport