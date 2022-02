https://it.sputniknews.com/20220203/russia-blocca-le-trasmissioni-di-deutsche-welle-in-risposta-al-divieto-per-rt-de-14897189.html

La Russia blocca le trasmissioni di Deutsche Welle in risposta al divieto per RT DE

In precedenza, l'autorità dei media tedeschi MABB aveva ufficialmente vietato le trasmissioni di RT DE in Germania, sostenendo che il canale non avesse le... 03.02.2022

La Russia oscura Deutsche Welle in risposta al divieto imposto dalle autorità tedesche alla trasmissione di RT DE in Germania e al tempo stesso sta avviando una procedura per riconoscerla con lo status di agente straniero, ha affermato il ministero degli Esteri russo.Mosca redigerà anche un elenco di funzionari coinvolti nell'oscuramento di RT DE, a cui sarà impedito di entrare in Russia, ha fatto sapere il ministero degli Esteri.All'inizio della giornata, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha descritto il divieto di trasmissione di RT DE come una violazione della libertà di parola.La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha osservato che l'Osce finora è rimasta in silenzio sulla decisione della Germania di vietare la trasmissione di RT DE. La rappresentante dell'Osce per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, non ha visto "nulla" che potesse essere d'interesse, ha affermato la Zakharova.In precedenza, l'autorità di regolamentazione dei media della Germania aveva vietato la trasmissione di RT DE nel Paese, affermando che il canale non aveva le autorizzazioni necessarie per andare in onda. RT ha fatto sapere a sua volta che RT DE Productions avrebbe impugnato la decisione dell'autorità tedesca in tribunale.Il ministero degli Esteri russo aveva annunciato la preparazione di misure di ritorsione speculari contro i media tedeschi accreditati in Russia, nonché contro le piattaforme web che avevano cancellato arbitrariamente e irragionevolmente gli account del canale.

