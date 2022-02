https://it.sputniknews.com/20220203/rt-de-il-cremlino-critica-il-divieto-in-germania-come-violazione-della-liberta-di-parola-14892465.html

RT DE, il Cremlino critica il divieto in Germania come violazione della libertà di parola

Il 2 febbraio, l'autorità per le telecomunicazioni tedesca MABB ha ufficialmente vietato le trasmissioni di RT DE in Germania, sostenendo che il canale non... 03.02.2022, Sputnik Italia

Il Cremlino è preoccupato per la situazione di RT DE in Germania, che vede come una violazione della libertà di parola, è quanto ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov.Questa mattina, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che la Russia annuncerà oggi misure di ritorsione contro i media tedeschi.Mercoledì, l'autorità per le telecomunicazioni tedesca MABB ha vietato le trasmissioni di RT DE in Germania, sostenendo che gli organizzatori dell'emittente non avevano i permessi necessari. Le trasmissioni di RT DE in Germania sono terminate su tutte le piattaforme, tra cui internet, applicazioni mobili, smart TV e satelliti.Il lancio di RT DE è stato circondato da polemiche nell'Unione Europea. Ad agosto, a RT DE è stata rifiutata la licenza di trasmissione in Lussemburgo, questo dopo aver ricevuto alcuni dati dalle autorità tedesche. A settembre, YouTube ha rimosso due canali RT DE, senza diritto di ripristino, per presunte "violazioni delle regole della community".

