Rinnovamento centrodestra, Berlusconi pone Forza Italia al centro del processo politico

Rinnovamento centrodestra, Berlusconi pone Forza Italia al centro del processo politico

03.02.2022

2022-02-03T09:10+0100

2022-02-03T09:10+0100

2022-02-03T09:10+0100

Un centrodestra che deve essere rinnovato a partire da Forza Italia, perché lui e il suo partito hanno costruito l’area politica a partire dagli anni ‘90 dello scorso secolo.L’obiettivo dichiarato, anche sui social, di Silvio Berlusconi è “rafforzare l’area centrale di un centrodestra vincente”.“Forza Italia è il partito che, con la sua fondazione, ha consentito la nascita del centrodestra. È stato e continuerà ad essere il perno della coalizione che si contrappone alla sinistra”, ha scritto Berlusconi.E guardando ai sondaggi, Berlusconi afferma:“Forza Italia è impegnata per rafforzare l’area centrale di un centrodestra che è ancora oggi per i sondaggi la prima scelta degli italiani, la coalizione che governa la maggior parte delle Regioni e centinaia di Comuni”.E per quanto riguarda l’elezione del presidente della Repubblica: “Ho ringraziato e mi sono complimentato con i dirigenti nazionali di Forza Italia per come hanno gestito le scorse settimane, un passaggio molto delicato per la Repubblica”.Ed ora pronti per la nuova sfida politica, tutta interna al centrodestra da rifondare:“Oggi siamo pronti per la nuova sfida dentro al centrodestra, per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali: saremo il cuore di un centrodestra che si dovrà presentare alle prossime elezioni profondamente rinnovato”.

