https://it.sputniknews.com/20220203/repubblica-ceca-ministro-della-salute-prevede-revoca-di-tutte-le-misure-covid-a-marzo-14887740.html

Repubblica Ceca: ministro della Salute prevede revoca di tutte le misure COVID a marzo

Repubblica Ceca: ministro della Salute prevede revoca di tutte le misure COVID a marzo

La Repubblica Ceca sarà in grado di annullare tutte le restrizioni sul coronavirus il prossimo mese, ha dichiarato martedì il ministro della Salute Vlastimil... 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T08:25+0100

2022-02-03T08:25+0100

2022-02-03T08:25+0100

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/13276284_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9b57be1f58ca35164e115eab4672095a.jpg

"Credo che a marzo saremo in grado di annullare tutte le misure [anti coronavirus]. L'attuale sviluppo dell'epidemia e le previsioni per il prossimo futuro dimostrano che ciò è possibile", ha affermato Valek in un incontro con i legislatori.Il ministro ha al contempo sostenuto gli emendamenti alla controversa legge sulla pandemia, che comporta una gamma più ampia di restrizioni COVID-19, inclusa l'introduzione di test obbligatori per imprenditori, studenti e insegnanti, nonché una serie separata di misure prese da parte dei ministeri della Difesa e degli Interni.La legislazione ha causato un contraccolpo da parte dell'opposizione e dei cittadini cechi, che si sono mobilitati contro la sua adozione, con l'ultima manifestazione tenutasi martedì davanti al parlamento."Se non adottiamo ora la legge sulla pandemia, nella sua forma attuale cesserà di funzionare alla fine di questo mese. Di conseguenza, il governo e, in particolare, il ministero della Salute, rimarranno 'disarmati' di fronte a possibili nuove varianti di coronavirus o altri virus in futuro. E la legge sulla pandemia contiene un elenco di azioni necessarie per affrontare pienamente i nuovi pericoli e combatterli", ha spiegato Valek.Questa settimana il Paese ha stabilito un nuovo record nel numero giornaliero di nuovi casi, con 57.195 infezioni, di cui 9.775 sono reinfezioni. Il ministro prevede che i tassi continueranno a crescere per le prossime due settimane, prima di iniziare a diminuire; anche se il numero dei ricoveri ha già iniziato a diminuire, visti i sintomi più lievi della Omicron.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo