Rapporto settimanale Gimbe sulla pandemia: forte calo dei contagi

Rapporto settimanale Gimbe sulla pandemia: forte calo dei contagi

03.02.2022

2022-02-03

2022-02-03T13:24+0100

2022-02-03T13:24+0100

In una sola settimana (26 gennaio – 1 febbraio) i contagi si riducono del 25% e i decessi restano stabili a 2.519.Si riducono in Italia anche i casi di persone attualmente positive, che passano da 2,68 milioni a 2,47 milioni.Proseguendo, il monitoraggio Gimbe ci dice che le persone teoricamente in isolamento domiciliare sono 2,45 milioni, contro i 2,67 milioni della scorsa settimana.Le terapie intensive restano stabili, con 1691 posti occupati.“Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni, i nuovi casi settimanali registrano una netta flessione: circa 900mila con una riduzione del 24,9% rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che scende da 166.310 casi del 26 gennaio a 128.575 il 1° febbraio (-22,7%)”, ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, come riportato dal Quotidiano.net.Intanto, ieri, l’Agenas ha pubblicato anche i suoi dati statistici sulla situazione nel dettaglio regione per regione.

