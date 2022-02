https://it.sputniknews.com/20220203/putin-si-e-congratulato-con-mattarella-per-la-sua-rielezione-14891132.html

Putin si è congratulato con Mattarella per la sua rielezione



Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato a Sergio Mattarella le congratulazioni per la sua rielezione alla presidenza dell'Italia, rilevando che lo sviluppo di un dialogo costruttivo sarebbe nell'interesse di tutta l'Europa. Il telegramma, nella versione originale, è stato pubblicato sul sito web del Cremlino."La prego di accettare le mie sincere congratulazioni per la sua elezione alla presidenza per un secondo mandato. Le relazioni russo-italiane hanno una storia molto ricca, si basano su buone tradizioni di amicizia e rispetto reciproco. Sono sicuro che l'ulteriore sviluppo di un dialogo bilaterale costruttivo, una fruttuosa cooperazione in vari settori, sarebbe pienamente negli interessi dei popoli dei nostri paesi e di tutta l'Europa", si legge nel telegramma inviato dal Presidente russo all’omologo italiano, rieletto sabato.Putin ha augurato a Mattarella nuovi successi nelle sue attività statali, oltre a buona salute e benessere.

