Ondate di calore nelle acque degli oceani, ormai un evento abituale per gli scienziati

Ondate di calore nelle acque degli oceani, ormai un evento abituale per gli scienziati

Dal 2014 sono state osservate temperature estremamente elevate in più della metà degli oceani del mondo, nel 2019 sono state osservate "ondate di calore" sul...

2022-02-03T07:05+0100

2022-02-03T07:05+0100

2022-02-03T07:05+0100

Gli scienziati americani hanno analizzato i dati sulle temperature della superficie dell'oceano negli ultimi 150 anni.Come notato nell'articolo, il 2014 dovrebbe essere riconosciuto come il "punto di non ritorno" per lo stato dell'oceano. Inoltre, le "ondate di calore" sono diventate la norma per l'Atlantico meridionale nel 1998 e per l'Oceano Indiano nel 2007. L'aumento maggiore, 5,3 volte rispetto al secolo scorso, è stato l'aumento della superficie oceanica nell'Artico, soggetta alle "ondate di calore".Gli autori dell'articolo osservano che le "ondate di calore" nell'oceano influenzeranno il suo ecosistema. È generalmente accettato che il riscaldamento e le sue conseguenze per il pianeta siano eventi futuri, ma, secondo i risultati dello studio, questa si tratta di una questione attuale dei nostri giorni.

