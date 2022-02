https://it.sputniknews.com/20220203/olimpiadi-invernali-prima-vittoria-italiana-8-4-agli-stati-uniti-nel-curling-14889990.html

Olimpiadi invernali, prima vittoria italiana: 8-4 agli Stati Uniti nel curling

All'esordio nei giochi, gli azzurri si impongono sugli Stati Uniti nel doppio misto. Prossimo avversario la Svizzera. 03.02.2022, Sputnik Italia

Gli azzurri Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto per 8-4, nella gara d'esordio del torneo di doppio misto di curling, la rappresentativa degli Stati Uniti, formata da Vicky Persinger e Christopher Plys.Dopo aver concluso il primo end in svantaggio per 1 a 0, gli italiani, nel secondo, ribaltano subito la situazione, portandosi sul 4 a 1 e arrivando a concludere il terzo sul 5 a 1, con gli Stati Uniti che sembrano accusare decisamente il colpo.Quarto, quinto e sesto end più complicati per gli azzurri, gli Stati Uniti rimontano fino a portarsi sul 4 a 5, ma tra il settimo e l'ottavo, e ultimo, end i nostri ragazzi confermano la superiorità, portando a casa una vittoria per 8 a 4.Adesso ci aspetta la rappresentativa della Svizzera, gli incontri di curling vengono disputati presso il National Aquatics Centre, già sede nel 2008 delle competizioni di nuoto, durante le Olimpiadi estive.

