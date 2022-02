https://it.sputniknews.com/20220203/ocse-a-dicembre-2021-inflazione-al-66-picco-massimo-da-30-anni-a-questa-parte-14894805.html

Ocse: a dicembre 2021 inflazione al 6,6%, picco massimo da 30 anni a questa parte

Pubblicato il nuovo rapporto Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, relativo all’andamento dell’inflazione nei paesi facenti parte... 03.02.2022, Sputnik Italia

Secondo il rapporto Ocse, ci troviamo di fronte ad una situazione decisamente drammatica: l’inflazione, per quanto riguarda la crescita media dei prezzi al consumo a dicembre 2021, è arrivata a toccare quota 6,6%, il punto più altro mai registrato negli ultimi trent’anni, precisamente dal mese di luglio del 1991.Nel mese di novembre dello scorso anno l’inflazione era invece giunta a quota 5,9% e, se si andassero ad analizzare i risultati di dicembre 2020, si vedrebbe che si era assestata all’1,2%.Se si guardasse in dettaglio alla situazione in Italia, il livello dell’inflazione a novembre 2021 risulterebbe pari al 3,7%, con una crescita nel mese di dicembre fino al 3,9%, negli altri principali paesi UE si trovano Germania (al 5,3%), Spagna (al 6,6%) e Francia (al 2,8%).Per quanto riguarda il costo dell’energia, tra dicembre 2020 e dicembre 2021 c’è stato un aumento del 25,6% in zona Ocse, dove i prezzi energetici sono cresciuti del 15,4%, il maggiore aumento dal 1981.Infine, aumenti anche nel comparto alimentare: a dicembre al 6,8%, rispetto al 3,2% di dicembre 2020.

