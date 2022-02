https://it.sputniknews.com/20220203/non-ci-passa-lo-storico-ponte-di-rotterdam-dovra-essere-smantellato-per-il-mega-yacht-di-jeff-bezos-14887981.html

Non ci passa: lo storico ponte di Rotterdam dovrà essere smantellato per il mega-yacht di Jeff Bezos

Non ci passa: lo storico ponte di Rotterdam dovrà essere smantellato per il mega-yacht di Jeff Bezos

Uno storico ponte in acciaio nella principale città portuale olandese di Rotterdam dovrà essere parzialmente smantellato, in modo che il nuovo mega-yacht di... 03.02.2022, Sputnik Italia

Secondo le stime, una volta completato, il super-yacht di Bezos sarà il secondo yacht a vela più grande del mondo, dietro solo al Sailing Yacht A di 143 metri di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko.Bezos ha ordinato la costruzione di una nave a tre alberi da 485 milioni di dollari presso il cantiere Oceanco di Alblasserdam. Tuttavia, durante il processo di costruzione, si è scoperto che la nave finita non sarebbe stata in grado di passare sotto il ponte di Koningshaven, poiché troppo basso, nonostante la sua altezza massima fosse di 40 metri.Il costruttore navale si è quindi dovuto rivolgere alle autorità di Rotterdam con la richiesta di smantellare il ponte, e queste hanno acconsentito all’operazione.Le autorità sostengono che questa sia l'opzione più pragmatica, molto meglio che, ad esempio, costruire parzialmente la nave in cantiere, passarla sotto il ponte e poi completarla da qualche altra parte. Tuttavia, Bezos e la Oceanco rimborseranno alla città le spese di smontaggio e rimontaggio del ponte.Il ponte Koningshaven venne commissionato nel 1878 e fu gravemente danneggiato durante il bombardamento di Rotterdam nel 1940. Nel 1993 perse la sua funzione di collegamento ferroviario tra Rotterdam e Breda, dopo la messa in servizio del tunnel Willemspoort. Subito dopo, le autorità avevano deciso di smantellarlo, per poi abbandonare tale piano, dopo aver incontrato aspre critiche da parte dei residenti locali, che vedono in tale opera un simbolo delle città.

