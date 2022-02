https://it.sputniknews.com/20220203/mosca-sostiene-gli-sforzi-usa-nelle-attivita-antiterroristiche-in-siria-14901859.html

Mosca sostiene gli sforzi Usa nelle attività antiterroristiche in Siria

Mosca sostiene gli sforzi Usa nelle attività antiterroristiche in Siria

Allo stesso tempo il ministero degli Esteri russo è favorevole ad un'inchiesta se verrà confermata l'informazione sulle vittime civili a seguito del raid... 03.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-03T20:04+0100

2022-02-03T20:04+0100

2022-02-03T20:04+0100

crisi in siria

siria

russia

usa

terrorismo

daesh

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/911/68/9116859_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_06e1a963c4a7bb76faa93318d4c4cc90.jpg

Mosca sostiene gli sforzi di altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, orientati contro il terrorismo in Siria, riporta il sito web del ministero degli Esteri russo in relazione alla liquidazione del leader dell'Isis*. Se le informazioni sulle vittime civili durante l'operazione speciale degli Stati Uniti in Siria saranno confermate, merita un'indagine approfondita, ha aggiunto il ministero degli Esteri russo.In precedenza il portavoce del Pentagono John Kirby aveva dichiarato che le forze statunitensi avevano completato con successo una missione antiterrorismo nel nord-ovest della Siria. Sin da subito sui media si è parlato di vittime tra i civili nei bombardamenti statunitensi.Secondo il presidente americano Joe Biden, nel raid è stato eliminato il comandante supremo di Daesh Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.* Organizzazione terroristica ed estremista (nota anche come Daesh e Stato Islamico) vietata in Russia e molti altri Paesi

siria

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisi in siria, siria, russia, usa, terrorismo, daesh, il ministero degli esteri della russia