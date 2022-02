https://it.sputniknews.com/20220203/m5s-la-questione-conte-di-maio-non-e-privata-ma-politica-14896885.html

M5s: la questione Conte-Di Maio non è privata, ma politica

M5s: la questione Conte-Di Maio non è privata, ma politica

"Una comunità come quella del Movimento 5 stelle, con questo nuovo corso che abbiamo tracciato, si basa sulla condivisione degli obiettivi e sul confronto... 03.02.2022

Ed aggiunge: “Non è una questione riservata, privata fra me e il ministro Di Maio: non potrei accettare che fosse messa in questi termini”.E spiega che “un chiarimento pubblico non vuol dire che siamo alle gogne, a creare meccanismi mediatici. Una comunità deve poter riflettere al suo interno con tutte le sue componenti, i gruppi e gli iscritti”, fa notare.E poi ha aggiunto: “Noi siamo quelli del confronto e della democrazia diretta”.Non c’è nessuna “ruggine, per quanto mi riguarda, o un caso personale, ma una vicenda che va a toccare i punti centrali dell'azione politica, dell'essere comunità, della condivisione, dell'appartenenza e del senso comune verso obiettivi comuni” del Movimento 5 Stelle.Scontro Di Maio – Conte nel M5sNel Movimento 5 Stelle è in atto uno scontro tra fazioni, che vede contrapporsi l’anima vicina a Di Maio e quella vicina a Conte.Inoltre, c’è il garante del M5s, l’auto proclamato “elevato” Beppe Grillo, che ieri ha pubblicato un messaggio criptico sul suo blog per chiedere ai due di fare la pace e di lasciarlo in pace.Le fatture di ConteIntanto, l’ex presidente del Consiglio ha ricevuto la visita a casa della Guardia di Finanza, che gli ha chiesto di mostrare le fatture relative a sue consulenze con la fallita società immobiliare Gruppo Acqua Marcia.

