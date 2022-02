https://it.sputniknews.com/20220203/lonu-riconosce-mosca-migliore-metropoli-al-mondo-per-qualita-vita-e-livello-sviluppo-infrastrutture-14892347.html

L'ONU riconosce Mosca migliore metropoli al mondo in due categorie

Mercoledì 2 febbraio è stata pubblicata un’anticipazione dello studio, con i risultati dell'Urban Prosperity, l’indice di prosperità urbana a cura della... 03.02.2022, Sputnik Italia

L'indice di prosperità urbana è uno strumento completo per valutare e monitorare il livello di prosperità ed equilibrio nello sviluppo delle città del mondo. È stato sviluppato dal programma delle Nazioni Unite UN-Habitat, fondato nel 1978 per coordinare gli sforzi globali per lo sviluppo urbano sostenibile.Gli esperti hanno analizzato le prestazioni delle 50 più grandi città del mondo, valutando indicatori di sviluppo come produttività economica, livello di infrastrutture, qualità della vita, uguaglianza e inclusione sociale, sostenibilità ambientale, amministrazione e legislazione. Si è tenuto conto anche del grado di equilibrio tra questi indicatori.Insieme a Singapore e Toronto, Mosca è stata inclusa nelle prime tre megalopoli più prospere del mondo, secondo una valutazione completa. Le prime dieci città dell'indice includono anche Sydney, Londra, Parigi, Madrid, Shanghai, Hong Kong e New York.Inoltre, Mosca è diventata la migliore al mondo in due categorie specifiche: "il livello di sviluppo delle infrastrutture", grazie alla sua edilizia abitativa, sociale e alla qualità dei trasporti, e "qualità della vita", per i suoi indicatori in ambito sanitario, istruzione, scienza e tecnologia, cultura e tempo libero, sicurezza e spazi pubblici.Mosca è entrata tra le prime 10 migliori megalopoli del mondo anche nella categoria ‘Amministrazione urbana e legislazione’, che valuta il livello di partecipazione dei residenti alla vita politica della città, le condizioni per avviare un'impresa, la gestione dello sviluppo territoriale e il livello di sviluppo dei servizi di Amministrazione Digitale.

